"Микола Казарма": військові зробили пародію на популярного українського блогера
Українські військові зняли відеопародію на відомого львівського блогера Ніколаса Карму, який запитує у перехожих вартість їхніх образів. Головного героя відео перейменували на Миколу Казарму.
Відео опублікував користувач voyin_voli2.0 у TikTok. Ідею ролику військові не змінювали – вони також розповіли, "скільки коштує їхній look", проте обіграли це на власний манер.
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А я вже четвертий день ходжу по цій посадці і чекаю, поки ви до мене підійдете... Купувала все комплектом за 18 700 грн,
– каже на відео військовослужбовиця.
Українські військові зняли відео з "Миколою Казармою" / Відео: voyin_voli2.0/TikTok
Військова поділилась, що її "образ" складається з плитоноски, тактичного поясу, сімох підсумок під магазини АК, підсумки для рації, двох підсумок для турнікетів CAT. Усе це доповнює сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння і аптечка IFAK.
Скандал з працівницею львівської митниці та Ніколасом Кармою
- Блогер Ніколас Карма нещодавно виставив ролик у якому знялася інспекторка львівської митниці Юлія Дрига та розповіла про свій образ. Згодом відео в соцмережах перетворилось на гучнний скандал.
- Річ у тім, що Юлія Дрига – головна державна інспекторка відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці. У 2023 році жінка задекларувала дохід у розмірі близько 180 тисяч гривень. Водночас вартість її луку, у відео Ніколаса Карми, сягає 8 тисяч доларів.
- Згодом інспекторка пояснила, що Cartier, яке вона носить, копія, а сумка Louis Vuitton – стара колекція. Але навіть попри це Юлію звільнили. Це сталося всього за годину після публікації відео, 12 квітня.
- Сам Ніколас Карма також прокоментував скандальний інцидент. Блогер розповів, що зовсім не очікував, що його відео наробить стільки галасу в мережі. Він поділився, що знайомиться зі своїми героями поверхнево, тож про вид діяльність Юлії Дриги дізнався лише згодом. Водночас невдовзі після того, як Карма опублікував відео в тіктоці, жінка зв'язалася з ним і попросила видалити ролик.