Партія Макрона зазнала серйозної поразки на місцевих виборах у Франції

У Франції відбувся перший тур виборів до місцевих рад 20 червня. Партія Еммануеля Макрона – "Вперед, Республіка" відстає від конкурентів з великим відривом.

Результати виборів до місцевих рад

У президентській політсилі, опираючись на опитування, сподівалися набрати понад 15% голосів. Однак вдалося переконати лише близько 10 – 11% виборців.

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За загальною кількістю голосів на виборах такі результати інших партій:

партія "Республіканці" та їхні союзники набрали 27 – 29% голосів;

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен отримує близько 19% голосів – менше, ніж прогнозували соціологи у передвиборних оцінках;

соціалісти набирають 16,5 – 17,5% голосів;

"зелені" з партії "Європа – Екологія – Зелені" отримали результат близько 12 – 13% голосів;

"Непокірна Франція" – близько 4% голосів.

Вибори відбулися за рекордної явки виборців – на дільниці прийшли менше 35% громадян, що мають право голосу.

До слова, регіональні вибори, другий тур голосування на яких відбудеться 27 червня, демонструють настрої перед президентськими виборами наступного року.