Партія Шольца хоче відмовитися від передачі Taurus для України, – ЗМІ

Німеччина може відмовитися від постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це можуть окремо вказати у передвиборчій програмі Соціал-демократичної партії канцлера Шольца.

При цьому СДПН буде допомагати Україні іншою зброєю та фінансово. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DPA та Berliner Morgenpost.

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Німеччина боїться стати "ворогуючою стороною"

"СДПН чітко віддана дипломатичній, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці українців у їхній боротьбі проти російської агресії, яка порушує міжнародне право, – стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у проєкті програми партії.

У ньому зазначається, що Україна повинна мати можливість вести можливі перемовини на рівних умовах з Росією.

СДПН заявила про підтримку навчання ЗСУ та постачання зброї та техніки з "обачливістю та почуттям міри", але каже, що їм "не дозволено самим стати ворогуючою стороною".

Ось чому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не доставляти крилату ракету Taurus зі складу Бундесверу,

– йдеться у тексті.

До слова, сам Шольц вважає, що передача Taurus буде помилкою.

Також, як зауважує DPA, у передвиборчій програмі СДПН взагалі не йдеться про дискусію навколо вступу України до НАТО, миротворчих сил у випадку "припинення вогню" чи будь-яких інших гарантій безпеки.