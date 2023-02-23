Партизани добре попрацювали: окупанти панікують через підірвану залізницю у Криму

В окупованому Криму підірвали частину залізниці. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізничного полотна поблизу Сімферополя, в районі села Поштове.

Пошкодження зафіксували за 12 кілометрів від станції "Сімферополь", повідомляють місцеві ЗМІ. Через це рух на гілці зупинили.

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Зазначають, що внаслідок інциденту було затримано три поїзди: один поїзд Севастополь – Санкт-Петербург із 166 пасажирами, а також два приміські електропоїзди.



Біля Сімферополя підірвали залізничне полотно / Фото російські телеграм-канали



Підірвали залізницю партизани / Фото російські телеграм-канали

При цьому підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху "Атеш".

Успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове, неподалік окупованого Сімферополя. Потяги стоять, ніхто нікуди вже не їде, і нічого нікуди вже не везуть,

– йдеться в повідомленні.

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