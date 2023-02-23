Партизани добре попрацювали: окупанти панікують через підірвану залізницю у Криму
В окупованому Криму підірвали частину залізниці. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину залізничного полотна поблизу Сімферополя, в районі села Поштове.
Пошкодження зафіксували за 12 кілометрів від станції "Сімферополь", повідомляють місцеві ЗМІ. Через це рух на гілці зупинили.
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Зазначають, що внаслідок інциденту було затримано три поїзди: один поїзд Севастополь – Санкт-Петербург із 166 пасажирами, а також два приміські електропоїзди.
Біля Сімферополя підірвали залізничне полотно / Фото російські телеграм-канали
Підірвали залізницю партизани / Фото російські телеграм-канали
При цьому підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху "Атеш".
Успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове, неподалік окупованого Сімферополя. Потяги стоять, ніхто нікуди вже не їде, і нічого нікуди вже не везуть,
– йдеться в повідомленні.
Як працюють партизани в Криму: останні новини
- Кримські партизани не сплять, а активно ведуть боротьбу з ворогом. 31 січня вони заявили про знищення на тимчасово захопленому півострові двох офіцерів росгвардії Росії.
- Попередньо рух "Атеш" заявляв про ліквідацію 30 окупантів.
- До слова, на захопленому півострові почастішали вибухи. Так, нещодавно, 16 лютого у Армянську, що в Криму, пролунали вибухи. У пропагандистських телеграм-каналах традиційно повідомили про роботу ППО.