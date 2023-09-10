Скандал в Італії: партнер прем'єрки Мелоні шокував заявами про жертв зґвалтування

Італійська прем'єр-міністр виступила на захист свого партнера та батька своєї доньки, журналіста Андреа Джамбруно. Він потрапив у скандал через свої висловлювання про зґвалтування.

Обговорюючи тему зґвалтування в ефірі своєї програми на телеканалі Rete4, Андреа Джамбруно сказав, що, мовляв, жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не будуть сильно напиватися. Через ці слова на нього посипалась критика.

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Як італійська прем'єрка прокоментувала слова свого партнера про зґвалтування

Я думаю, що Андреа Джамбруно поспішно і впевнено сказав щось відмінне від того, що було інтерпретовано більшістю,

– заявила Джорджія Мелоні.

Вона також прирівняла слова свого партнера до того, що колись їй говорила мати коли вона була молодшою: "Я бачу в цьому щось подібне до того, що моя мама казала мені, коли я виходила з дому в дитинстві: очі відкриті, а голова на плечах".

Джорджія Мелоні додала, що вважає це порадою, яку багато батьків дали б своїм дітям.

"Я не знаходжу в ній жодного виправдання людей, які ґвалтують", – додала глава італійського уряду.

Що сказав партнер італійської прем'єрки

Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися... Але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте глузд, ви також можете уникнути певних проблем, бо тоді ви ризикуєте натрапити на "вовка",

– сказав у програмі журналіст Андреа Джамбруно.

Джорджія Мелоні також попросила припинити її допитувати через слова журналіста, який, як вона зазначила, повинен мати свободу преси.

"Я прошу вас на майбутнє не просити мене відповідати за те, що журналіст, вільно висловлюючи свою думку, заявляє на телебаченні. Я не думаю, що я повинна бути тим, хто говорить те, що він повинен говорити", – зазначила Мелоні.

До речі, партнер Мелоні й до цього потрапляв у скандали. Зокрема, у липні 2023 року він заявив, що нібито до рекордної спеки в Італії не можуть бути причетні зміни клімату.

Персі Гайнса Вайта викреслили з 2 сезону "Венздей" після звинувачень у зґвалтуванні

ЗМІ написали, що Персі Гайнса Вайта виключили з серіалу Netflix через 9 місяців після звинувачень у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. У "Венздей" він грав однокласника Венздей Аддамс Ксав'є Торпа.

Зокрема, у мережі створили гештег #cancelpercy. Ставлячи його, дівчата, які нібито постраждали від сексуальних домагань Персі Гайнса Вайта, розповідали свої історії.

Варто зазначити, що сам актор Персі Гайнс Вайт запевнив, що на початку 2023 року хтось проти нього розпочав кампанію дезінформації. За його словами, його сім'ю залякували, друзям погрожували вбивством. Детальніше про цю історію читайте за посиланням.