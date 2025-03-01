Стане першими етапом на шляху до повернення територій: яку позицію варто відстоювати Україні

Лідери Заходу стверджують, що готові сприяти завершенню російсько-української війни. Україна також готова до миру, проте дуже важливо, щоб все відбувалось справедливо, а наша держава отримала реально дієві гарантії безпеки.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп, ймовірно, бажає стати світовим миротворцем, який завершить війну в Україні. Втім не можна допустити, щоб після укладення угоди Росія напала знову.

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Яке завдання в України

Тарас Загородній зауважив, що головним завданням України є продовжувати діалог із партнерами щодо підтримки нашої держави.

Нас цікавить зброя та ресурси для того, щоб був справедливий мир, а це кордони до 24 лютого (2022 року – 24 Канал). Це буде тільки перший етап,

– підкреслив він.

Він пояснив, якщо Україна досягне кордонів до початку повномасштабного вторгнення Росії, то це вплине на ситуацію у тимчасово окупованому Криму.

Ніхто вже не зможе зупинити українські танки та армію. Управи на Україну вже немає, як думали про це у Євросоюзі й США,

– сказав політтехнолог.

Він вважає, що партнери України й надалі продовжуватимуть підтримувати нашу державу, пояснюючи це тим, що їм буде вигідно.

До слова, за даними західних ЗМІ, без військової допомоги США Україна, ймовірно, зможе утримувати нинішній темп бойових дій лише до літа. Європа намагається компенсувати цей дефіцит, збільшуючи фінансування та виробництво зброї. Водночас деякі американські системи ППО та далекобійна артилерія залишаються критично важливими й поки незамінними для української армії.