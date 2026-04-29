"Просили не атакувати енергетику Росії": що на такий запит партнерів відповів Зеленський

Українські атаки по енергетичній інфраструктурі країни-агресорки завдають їй суттєвих збитків. При цьому війна на Близькому Сході загострила ситуація в енергетичному секторі, наслідки чого вже відчув увесь світ. Тож міжнародні партнери закликали Україну не бити по російській інфраструктурі, щоб стабілізувати становище з енергоресурсами.

Про таке президент України розповів у інтерв'ю для Newsmax, опублікованому 29 квітня.

Як Зеленський відреагував на прохання союзників?

За словами глави держави, надходили сигнали від партнерів із пропозиціями утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії.

Я відповів, що ні – ми будемо реагувати,

– підкреслив президент.

Володимир Зеленський також додав, що якщо говорити про енергетичне перемир'я, то такого варіанту Україні ніхто не пропонував. При цьому Київ залишається відкритим до нього. При цьому, якщо Росія продовжуватиме атаки, ми відповідатимемо у будь-який спосіб.

До речі, президент також наголошував, що Росія наразі не має переваги на полі бою. Тим часом українські війська перебувають у кращій позиції, ніж за останні 9 – 10 місяців.

Зверніть увагу! Не менш важливими є, власне, й удари по ворожих НПЗ. За даними Служби зовнішньої розвідки, експортні втрати Росії внаслідок українських ударів зросли: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%.

Що відомо про атаки на російській НПЗ?

Туапсинський нафтопереробний завод, який забезпечує потреби російської армії та є важливим елементом експорту нафти, протягом місяця щонайменше тричі зазнавав атак безпілотників. Унаслідок ударів там виникали пожежі – це тягло за собою значне задимлення, викид нафти у водойми й навіть "нафтові дощі".

Підприємство, модернізоване у 2013 році, має потужність переробки до 12 мільйонів тонн нафти на рік і відіграє помітну роль у енергетичному секторі Росії.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп для 24 Каналу зазначив, що Туапсинський НПЗ є одним із ключових об'єктів на півдні Росії. За його словами, точний масштаб збитків поки невідомий, однак вони можуть бути значними не лише в матеріальному вимірі, а й у медійному та репутаційному.

Також повідомляється, що 29 травня дрони Сил оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію поблизу російської Пермі. Після атаки виникла пожежа, над містом утворився густий дим, а "нафтовий дощ" пройшов і в Пермі слідом за Туапсе.