Парубій підписав закон про створення Антикорупційного суду
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій у п'ятницю, 22 червня, підписав закон про створення Вищого антикорупційного суду.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
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"Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює", – зазначив Парубій.
Закон України про створення Вищого антикорупційного суду
Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.
9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.
21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд.