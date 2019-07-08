19:41
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Парубій скликав позачергове засідання Ради

      2655 Читать новость на русском
      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / REUTERS

      Народні депутати зберуться позачергово 11-го липня, щоб розглянути ряд важливих законопроектів, зокрема Виборчий кодекс, закон про заручників, військове капеланство, середню освіту та інші.

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що 11-го липня, на вимогу групи депутатів, Верховна Рада збирається на позачергове засідання, де мають розглянути низку законопроектів.

      Також буде цікаво: Які наслідки може мати скасування закону про люстрацію та хто це ініціював


      Голова Верховної Ради зазначив, що для них першочергово важливо проголосувати за Виборчий кодекс, а потім за закони Про заручників; Щодо виконання військового обов'язку; Про військове капеланство; Про середню освіту; Про підтримку вугільної галузі тощо. Крім цього, Рада може призначити нового Міністра закордонних справ України, якщо напередодні комітет з міжнародних питань зробить відповідний кадровий висновок.

      До слова: У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію

      На сайті ВР сказано, що у цей день, між вечірнім та ранковим пленарними засіданнями має відбутися позачергове засідання, на якому розглядатимуться питання про посилення відповідальності за злочини проти малолітніх та неповнолітніх, а також створення Єдиного реєстру педофілів.

      blog_ava
      Путіна обматюкали на грузинському телебаченні: Держдума РФ готує "санкції" і кару журналісту
      сьогодні
      5285
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Парубій
      Джерело: 24tv.ua
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Больная планета
      сьогодні , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 52
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      сьогодні , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 2497
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      438
      "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      сьогодні , 19:01 "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      Артем Овдієнко 308
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1589
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук