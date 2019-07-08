Парубій скликав позачергове засідання Ради

Народні депутати зберуться позачергово 11-го липня, щоб розглянути ряд важливих законопроектів, зокрема Виборчий кодекс, закон про заручників, військове капеланство, середню освіту та інші.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що 11-го липня, на вимогу групи депутатів, Верховна Рада збирається на позачергове засідання, де мають розглянути низку законопроектів.

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На вимогу 150 народних депутатів України скликаю позачергове пленарне засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на четвер, 11 липня 2019 року на 14:15 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) July 8, 2019



Голова Верховної Ради зазначив, що для них першочергово важливо проголосувати за Виборчий кодекс, а потім за закони Про заручників; Щодо виконання військового обов'язку; Про військове капеланство; Про середню освіту; Про підтримку вугільної галузі тощо. Крім цього, Рада може призначити нового Міністра закордонних справ України, якщо напередодні комітет з міжнародних питань зробить відповідний кадровий висновок.

До слова: У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію

На сайті ВР сказано, що у цей день, між вечірнім та ранковим пленарними засіданнями має відбутися позачергове засідання, на якому розглядатимуться питання про посилення відповідальності за злочини проти малолітніх та неповнолітніх, а також створення Єдиного реєстру педофілів.