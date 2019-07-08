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      Коли Пристайка можуть призначити главою МЗС: Парубій назвав умову

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      Рада може призначити Пристайка главою МЗС 11 липня
      Рада може призначити Пристайка главою МЗС 11 липня / ukrinform.ua

      Верховна Рада зможе розглянути подання президента Володимира Зеленського про призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ лише тоді, коли відповідне рішення прийме профільний комітет.

      Голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради розповів, що у парламенті є ряд подань від президента Зеленського, пише "РБК-Україна".

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      Спікер також нагадав, що у четвер, 11 липня, парламент дійсно може розглянути питання про звільнення Клімкіна та призначення на його посаду Пристайка. Але для цього потрібно, аби в середу, 10 липня, відповідне рішення прийняв комітет.

      Якщо буде прийнято рішення з приводу призначення главою МЗС Пристайка, в четвер ми зможемо перейти до прийняття рішення. Якщо в середу комітет закордонних справ прийме фахове рішення, ми будемо мати змогу в четвер розглянути і кадрове питання, і також звіт наших ТСК,
      – заявив Парубій.

      Цей тиждень буде останнім для нардепів цього складу Верховної Ради. Тому, ті законопроекти, які депутати не встигнуть розглянути, підуть у смітник.

      Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави АП. Раніше цю посаду гарант планував віддати Олені Зеркаль. Проте указ про призначення дипломатки заступницею глави АП Богдана зник із сайту глави держави. Натомість з'явився інший – про призначення Вадима Пристайка.

      Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

      Що відомо про відставку Клімкіна?

      Ще до інавгурації Володимира Зеленського Павло Клімкін заявив, що планує йти у відставку. Своє рішення він пояснював тим, що з новим президентом прийшла нова команда. Вже 30 травня президент вніс до Ради подання щодо звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ. Однак 6 червня Рада не підтримала таку ініціативу президента.

      Згодом Зеленський знову вніс повторне подання до Ради щодо звільнення Клімкіна. Крім того, він запропонував Раді призначити новим очільником МЗС Вадима Пристайка, колишнього першого заступника міністра закордонних справ.

      Наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці, а тимчасово виконує обов’язки міністра закордонних справ його заступниця – Олена Зеркаль. 

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Верховна Рада Вадим Пристайко Павло Клімкін МЗС України
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