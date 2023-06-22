ПАРЄ ухвалила історичну резолюцію щодо Політичних наслідків агресії Росії проти України

22 червня у ПАРЄ ухвалили історичну резолюцію. Мовиться про документ про "Політичні наслідки агресії Росії проти України".

За цю резолюцію свої голоси віддали 80 парламентарів. Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева.

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За словами народної депутатки резолюція повністю підтримує мирний план, запропонований Володимиром Зеленським. Також вона містить безліч інших пунктів.

Що містить резолюція ПАРЄ

1. Продовження та посилення додаткової військової та цивільної допомоги. Зокрема завдяки реекспорту власних товарів.

2. Створення стратегічної європейської економічної автономії. Мовиться про звільнення від російської нафти та газу, які Кремль використовує для шантажу Європи.

3. Заходи для запобігання перепродажу корисних копалин з Росії Європі з допомогою третіх держав.

4. Розширення санкційного списку як для фізичних, так і юридичних осіб як з Росії, так і з Білорусі та третіх країн.

5. А також запровадження основних категорій, за якими будуть вести особливий нагляд, щоб уникнути ухилення від санкцій.

6. Процес створення механізму, який дозволив би моніторити дотримання санкцій, а також відстежувати їхнє ухилення. Зокрема мовиться про перепродаж товарів через треті країни.

7. Створення публічного Реєстру компаній та осіб. Тих, які працюють на користь Росії, зокрема допомагають їй ухилятися від санкцій.

8. Визнання терористичними угрупованнями ПВК "Вагнера" та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у війні проти України.

9. Визнання режиму, який діє на території Росії, як такий, що наслідує небезпечну ідеологію рашизму. Він складається з сотень прикладів воєнних злочинів, а також прямо пропагує геноцид.

10. Започаткування галузі науки російської колоніальної політики. Це потрібно буде, щоб вивчати минулі політики та практики Росії, які спрямовувалися на провадження політики імперськості.

11. Також визнання Росії винною у скоєнні воєнного злочину – екоциду, який стався через підрив Каховської ГЕС, щоб призупинити контрнаступ.

12. Створення стратегічної економічної автономії від газу та нафти Росії. Їх ворог також використовує, щоб розширювати імперіалістичну геополітичну мету.

За словами народної депутатки, окремо резолюція визнає намір Росії підірвати Запорізьку АЕС. На цей крок Кремль готовий піти, поставивши під загрозу весь континент.