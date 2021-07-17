Пасажири скаржаться на "мафіозну" схему з ПЛР-тестами у "Борисполі": фото

В аеропорту "Бориспіль" стався неприємний інцидент. Пасажир з ОАЕ стверджує, що від нього безпідставно вимагали ПЛР-тест для посадки. Ба більше, запропонували за гроші фейкову довідку.

Про це у своєму фейсбуці повідомив журналіст Роман Кошмал 17 липня його друг, громадянин ОАЕ, повертався з української столиці у Дубай.

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Що відбулося у "Борисполі"

За словами Кошмала, його товариш мав летіти рейсом Sky Up Airlines PQ 481 об 11:35. Він прибув в аеропорт "Бориспіль" о 9:00. Втім, у посадці на літак чоловіку відмовили, бо він не мав результатів ПЛР-тесту. Пасажир пояснив, що повертається на батьківщину, й тамтешня влада не вимагає ПЛР-тестів для громадян своєї країни. Втім, ці аргументи не допомогли.

Але! Представник аеропорту запропонував купити негативний результат тесту у офіційній лабораторії за 150 доларів. Оплата, звісно, кешем. Друг купив цей тест,

– зазначив журналіст.

Й додав, ніяких проб на дослідження в його товариша не брали. Ба більше, згодом з'ясувалося, що цей випадок – непоодинокий. Людям доводилося купляти тести, адже потрібно було встигнути вчасно потрапити у місце призначення.

Кошмал опублікував у фейсбуці фото, на яких видно дату та час "взяття" зразку, офіційну печатку та бланк лабораторії CSD, у якій його друга не було – це можуть підтвердити камери відеоспостереження. Він також прикріпив до допису офіційну інформацію від влади ОАЕ, де зазначено, що громадянам країни не потрібне проходження ПЛР тесту перед виїздом до Дубаю.

Фейкова довідка та скриншоти листування / Фото з фейсбук-сторінки Кошмала



"От тепер цікаво, де шукати правди. Бо працівники аеропорту відтягували час до останнього, щоб людина не могла звернутися за допомогою", – підсумував журналіст.

24 канал намагається сконтактуватися з представниками аеропорту "Бориспіль". Ми доповнимо інформацію, коли отримаємо від них офіційний коментар.