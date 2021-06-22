Інцидент трапився у поїзді Маріуполь — Львів, коли той прибув до Дніпра. Видання пише, що пасажири у вагоні намокли, коли потяг потрапив під дощ.
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У вагоні вода капала пасажирам на голову
Через зливу почав у вагоні потягу почав протікати дах. На відео, опублікованому пасажирами, помітно, що на підлозі вже майже утворилась калюжа. Також вода залила плафон на стелі. При цьому він продовжував залишатись увімкненим.
На відео відео чутно коментарі пасажирів:
- така "поїздка Укрзалізницею";
- також саркастично зауважуть, яка ж "краса".
У поїзді Київ – Маріуполь потік дах: дивіться відео
Останні інциденти Укрзалізниці: коротко
- 14 червня вандали пошкодили та вкрали обладнання з поїзда Київ – Фастів. На його модернізацію Укрзалізниця спрямувала 60 мільйонів гривень. Злодії вкрали систему безпеки та інформування пасажирів.
- 15 червня на залізничній станції у Ходорові, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами потяга.
- 17 червня літня пасажирка померла під час поїздки у потязі Костянтинівка – Одеса. Трагедія сталась у Дніпропетровській області. Їй було 70 років. Очевидно розповіли, що їй стало погано.