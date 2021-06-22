Інцидент трапився у поїзді Маріуполь — Львів, коли той прибув до Дніпра. Видання пише, що пасажири у вагоні намокли, коли потяг потрапив під дощ.

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У вагоні вода капала пасажирам на голову

Через зливу почав у вагоні потягу почав протікати дах. На відео, опублікованому пасажирами, помітно, що на підлозі вже майже утворилась калюжа. Також вода залила плафон на стелі. При цьому він продовжував залишатись увімкненим.

На відео відео чутно коментарі пасажирів:

така "поїздка Укрзалізницею";

також саркастично зауважуть, яка ж "краса".

У поїзді Київ – Маріуполь потік дах: дивіться відео

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