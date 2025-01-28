Літак Air Busan повністю згорів в аеропорту південнокорейського Пусана

У міжнародному аеропорту південнокорейського міста Пусан згорів пасажирський літак Air Busan. З охопленого вогнем лайнера вдалося врятувати 176 осіб.

Інцидент стався у вівторок, 28 січня, о 22:30 за місцевим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap.

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У мережі показали кадри пожежі літака у Пусані

Літак прямував до Гонконгу з міжнародного аеропорту Кімхе в Пусані. На борту перебували 169 пасажирів і 7 членів екіпажу.

У Пусані згорів пасажирський лайнер: дивіться відео

За даними пожежної служби перед зльотом у лайнера загорівся хвіст. Після цього усіх, хто був усередині, евакуювали за допомогою надувних трапів. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

Пожежа літака в аеропорту Пусана: дивіться відео

Нагадаємо, що 29 грудня 2024 року у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Загинуло 179 осіб. Незадовго до інциденту борт отримав попередження про "активність птахів". Ймовірно, вони потрапили у шасі, після чого літак зіткнувся з бетонною огорожею.