Пасха і Лєнін: якою була реальність минулого століття

Судячи з підрахунку, це мав бути 1987-й, бо лише тоді Великдень припав на 19 квітня (як і цього року), наступного року він був раніше, а для обставн розмови це важливо.

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Отже. Не знаю чому, але нас з "Б" класу школи №28 м. Черкаси зібрали з учнями паралельного класу на якусь позакласну годину.

І вчителька запитала: "Дєті, какой скоро будет празднік?"

Діти почали думати (якщо це був справді 1987-й, то ми були у 2-му класі). І одна дівчинка якось ніби із запитанням каже: "Пасха?"

Вчителька аж зайшлася: "Какая Пасха?! Скоро будєт дєнь ражденія Владіміра Ільіча Лєніна!"

От чому цей епізод мені так врізався в пам'ять? Оте "Какая Пасха?!"

Якраз сьогодні, в день народження кривавого ката, ідеолога масового терору Ульянова спогад актуалізувався.

До речі, спеціально навів розмову так, як вона була, російською мовою, бо з 30, згодом 33-х середніх шкіл, які на час мого дитинства діяли в Черкасах, лише 1 (ОДНА) була з українською мовою викладання. Не моя 28-ма – яку я завжди згадую з любов'ю і найкращими почуттями.

Одна – з тридцяти трьох. В центрі України, у обласному місті переважно селянської Черкащини.

Так воно все переплелося: і русифікація, і оте "Какая Пасха?!"