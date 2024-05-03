Паска – головна страва Великодня: якою була у давнину і яке сакральне значення має

Уявити Великдень без паски – складно. Це точно головна страва світлого і улюбленого свята багатьох релігійних українців.

Та, чому цей ритуальний хліб став одним із головних атрибутів свята та які інші страви готували на Великдень – розповідає 24 Канал.

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Традиційно до великоднього кошика українці завжди обов'язково клали паску та крашанки. Та сучасні паски з начинками, а крашанки синіх кольорів – це корективи часу. У давнину паскою вважали звичайний круглий буханець хліба, а крашанками – нефарбовані яйця.

Автентична паска – якою вона була

Великодньою паскою наші предки називали невеликий округлий буханець хліба, а ось паска у сучасному розумінні цього слова, тобто солодка випічка з родзинками, прянощами, великою кількістю глазурі, колись називалася "баба".

Великодній хліб прикрашали орнаментами, які мали символічне значення. Заможні українці готували його з пшеничного борошна, а бідні – використовували житнє.

Пізніше паску таки почали випікати солодкою та пишною.

Значення та символізм паски

Кругла форма паски символізує Царство Небесне, яке не має ні початку, ні кінця.

А ось сакральність паски також у тому, що вона також передбачає сімейне єднання і злагоду, оскільки, зазвичай, її готують великими сім'ями або спільнотами, а потім разом їдять під час святкового обіду.

Також паску беруть з собою, коли ідуть в гості до рідних, похресників, друзів. Частування паскою – є світлим ритуалом. Він про щедрість і ласку людей один до одного.

Святкова випічка символізує воскресіння, вічне життя і царство небесне.

У давнину важливим був і розмір паски. Вважалося, що чим більша ця випічка, то більше достатку в господаря. Також наші предки вірили, якщо паска виросла високою і вдалась смачною – наступний рік буде щасливий. Натомість, якщо вона занепала – хтось із рідні може померти.

Інші важливі стави на великодньому столі

Без сумнівів, паска – головна страва великоднього столу. Втім, також обов'язково на великодньому столі стояли бурячки з хроном, домашня ковбаса і запечена шинка.