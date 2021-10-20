Паспорт вакцинації або ПЛР-тест: мер Львова попередив про жорсткий контроль закладів харчування

У Львові запровадили жорсткіший контроль щодо закладів громадського харчування. Адже відповідальність лежить насамперед на власниках підприємств.

Така політика повинна бути і загалом по державі. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За його словами, наразі сертифікати вакцинації перевіряє поліція. Особлива увага – до персоналу, який обслуговує в закладах харчування. Водночас контроль посилюватиметься ще більше.

Ми ухвалили внутрішнє рішення на комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов'язково треба буде показувати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування,

– наголосив Садовий.

Він пояснив, важливо, щоб державні органи мали достатньо можливостей і засоби контролю: відповідні сканери та забезпечення.

"Ми говоримо із власниками, щоб вони відповідально ставились до бізнесу. Щоб бажання наживи не домінувало, коли мовиться про здоров'я і безпеку", – пояснив мер Львова.

На нас чекають складні часи, – Садовий

Садовий відзначив, що коронавірус не з'являється в одному місці. Це хвиля, яка накриває всіх.

"В багатьох країнах переходять до комендантських умов. Не знаю, чи треба буде робити це в Україні, але здоров'я – насамперед. Тому думаю, що нас чекають складні часи наступних кілька тижнів", – додав він.

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Коронавірус у Львові: яка ситуація

Через те, що на Львівщині фіксують високу кількість хворих кілька днів поспіль, в регіоні можуть запровадити локдаун.

Область досягла пікових показників весняної хвилі коронавірусу. Про це заявив керівник департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.

З 18 жовтня у Львові почали діяти посиленні карантинні обмеження.

Станом на 20 жовтня на Львівщині зафіксували 943 нових хворих на COVID-19, одужали понад пів тисячі людей, ще 29 померли.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу