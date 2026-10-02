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24 Канал Новини України У ДМС нагадали важливу умову для отримання паспортів чоловіками призовного віку за кордоном
2 жовтня, 19:45
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У ДМС нагадали важливу умову для отримання паспортів чоловіками призовного віку за кордоном

Софія Рожик

Міграційна служба нагадала умову видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном. Документи видаватимуть лише за наявності чинного військово-облікового документа.

Про це йдеться у заяві Державної міграційної служби України.

Про що повідомили у ДМС

Отримати готовий паспорт за кордоном можна буде після перевірки даних, які мають відображатися у Резерв+.

Водночас заходи з відновлення стабільної роботи систем служби продовжуються. Їх планують завершити до кінця доби 2 жовтня.

Електронна черга буде повністю перенесена зі збереженням черговості, на якій її було призупинено. Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно.

Видача вже виготовлених паспортних документів на території України та за кордоном продовжується,
– наголосили у ДМС.

Нагадаємо, що 29 вересня в Україні тимчасово призупинили оформлення нових закордонних паспортів та ID-карток через масштабні пошкодження телекомунікаційної інфраструктури.

Лише за 5 днів було пошкоджено або виведено з ладу щонайменше 4 великі київські дата-центри, які обслуговували понад 10 провайдерів. Постраждало обладнання, яке дає ДМС доступ до реєстрів. 

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