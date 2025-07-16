Ще одна країна відреагувала на запит щодо Patriot для України

Принц Бахрейну Салман Аль Халіфа заявив, що його країна не має наміру передавати Україні ЗРК Patriot, які закупила у США. Він зазначив, що його державі також потрібні ці комплекси.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Салмана Аль Халіфа під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

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Чому Бахрейн не буде подавати Україні системи Patriot?

Принц Аль Халіфа відповів негативно на запитання журналістів про те, чи готовий Бахрейн передати Україні частину зенітних ракетних систем Patriot.

"Ми не маємо таких планів. Ми маємо обов'язок станом на зараз зберігати їх у Бахрейні", – зазначив Аль Халіфа.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі повідомив, що 17 систем Patriot можуть відправити до України вже дуже скоро. Він зазначив, що їх передадуть Києву кілька країн, які вже володіють ними, а Сполучені Штати вироблять для них нові системи.