Ми передали все, що могли, – МЗС Нідерландів закликає інші країни допомогти Україні

У Нідерландах заявили, що вже передали Україні все, що змогли, зі своїх запасів ракет-перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі важливо залучати до догомоги інші країни.

Про це міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як покращити ситуацію з ракетами до Patriot?

Нещодавно відбулись перемовини очільника МЗС Нідерландів із президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Андрієм Сибігою. Вони обговорили й те, як заохотити інші держави збільшити підтримку України.

За словами міністра, Нідерланди мають "і можливість, і бажання продовжувати підтримку".

Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду й інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною,

– додав Берендсен.

Дипломат відмовився називати країни, які, на його думку, мають активніше долучатися до підтримки. Натомість Берендсен підкреслив, що в авангарді цього процесу і "роками роблять дуже багато", зокрема, Нідерланди, країни Північної Європи, Німеччина та Польща.

Звісно, ми звертаємося до країн, які мають запаси для передачі, але водночас розглядаємо варіанти виробництва на території Європи. Також ми розраховуємо на наших американських партнерів і пакети допомоги PURL. Ці системи рятують життя, тому ми продовжуємо закликати інші країни інвестувати в PURL,

– сказав очільник МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, Україна не проти співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка займається ліцензійним виробництвом ракет Patriot. За словами Володимира Зеленського, це хороший приклад того, як можна організувати власне виробництво антибалістики після отримання ліцензії США.