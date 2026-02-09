Politico дізналося, яку зброю буде просити Україна у Брюсселі
- Зустріч очільників оборони відомств ЄС відбудеться 11 лютого.
- Міністр оборони України Михайло Федоров буде просити додаткові системи ППО у Брюсселі.
У Брюсселі, 11 лютого, відбудеться зустріч очільників оборони відомств ЄС. Politico заявило, що міністр оборони України Михайло Федоров буде просити надати додаткові системи ППО.
На зустрічі основним питанням буде підтримка України. Про це повідомляє Politico.
Яку зброю буде просити Україна у Брюсселі?
Міністр оборони Михайло Федоров, який був призначений минулого місяця на посаду, має бути присутнім на зустрічі та повідомити очільників оборони країн про найнагальніші потреби України.
На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України,
– пише Politico.
Politico заявило, що він, ймовірно, проситиме нові зенітно-ракетні комплекси, такі як Patriot й NASAMS. Вони є особливо потрібними для захисту Києва.
Також на зустрічі обговорюватиметься співпраця у сфері оборонних інновацій, зокрема безпілотників та нові військові технології.
Яка ситуація із забезпеченістю системами ППО в Україні?
Щоночі Росія атакує енергетичні об'єкти України хвилями ракет і дронів, і чимало з них влучають у ціль, бо нашим силам ППО бракує ракет для відбиття ударів. Минулого місяця Повітряні сили України відчували гострий дефіцит ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, через що пускові установки стояли порожніми і не могли зупиняти балістичні удари по електростанціях.
Глава держави на економічному форумі у Давосі розкритикував європейських союзників за повільні або недостатні поставки систем протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетики.
Водночас Канада планує надати ракети AIM для посилення протиповітряної оборони, які вже перебувають у процесі передачі. Авіаексперт Костянтин Криволап припускає, що йдеться про ракети класу AIM‑9 із радіусом дії 25 – 40 кілометрів – зброю ближнього бою.