Politico дізналося, яку зброю буде просити Україна у Брюсселі

У Брюсселі, 11 лютого, відбудеться зустріч очільників оборони відомств ЄС. Politico заявило, що міністр оборони України Михайло Федоров буде просити надати додаткові системи ППО.

На зустрічі основним питанням буде підтримка України. Про це повідомляє Politico.

Яку зброю буде просити Україна у Брюсселі?

Міністр оборони Михайло Федоров, який був призначений минулого місяця на посаду, має бути присутнім на зустрічі та повідомити очільників оборони країн про найнагальніші потреби України.

На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України,

Politico заявило, що він, ймовірно, проситиме нові зенітно-ракетні комплекси, такі як Patriot й NASAMS. Вони є особливо потрібними для захисту Києва.

Також на зустрічі обговорюватиметься співпраця у сфері оборонних інновацій, зокрема безпілотників та нові військові технології.

Яка ситуація із забезпеченістю системами ППО в Україні?