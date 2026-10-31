США ризикують втратити ринок зброї: як обмеження Starlink можуть вдарити по оборонних гігантах

Обмеження Starlink та затримки військової допомоги Україні можуть дорого коштувати самим Сполученим Штатам. Країни, які роками закуповували американське озброєння, можуть почати шукати альтернативи через ризик залишитися без необхідних технологій у критичний момент.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, чому рішення Вашингтона здатні змінити світовий ринок озброєнь. Він також порівняв Patriot з дешевшою системою протиповітряної оборони та припустив, які американські корпорації можуть постраждати від втрати довіри покупців.

Американській зброї починають шукати альтернативу

Ситуація з обмеженнями Starlink показала країнам Європи ще один ризик оборонної залежності від Сполучених Штатів. Навіть за наявності підписаних угод і довгострокових контрактів доступ до важливих технологій може залежати від політичних рішень американської адміністрації.

Проблема полягає в тому, що США виробляють озброєння, якому складно знайти повноцінну заміну. Зокрема, йдеться про ракети PAC-3 для Patriot, перехоплювачі THAAD та балістичні ракети ATACMS. Інші держави не завжди мають аналогічні системи або можливості швидко розгорнути їхнє виробництво.

З одного боку, це не зовсім надійно, тому що тобі можуть щось вимкнути. А з іншого боку – де ти візьмеш щось інше? Я думаю, що у зв'язку з цим на ринку зараз буде суттєва зміна ситуації,

– пояснив Криволап.

Оборонні закупівлі планують на роки вперед, тому країни не можуть миттєво відмовитися від уже придбаного американського озброєння. Проте під час укладання нових контрактів дедалі важливішими стають не лише технічні характеристики, а й ціна, доступність боєприпасів та гарантії стабільного постачання.

Одним із прикладів альтернативи Криволап назвав ізраїльську систему протиповітряної оборони "Праща Давида", яку закупила Фінляндія. За його оцінкою, вона коштує приблизно втричі дешевше за Patriot, хоча за окремими характеристиками може конкурувати з американським комплексом.

Водночас Patriot має важливу перевагу – досвід відбиття інтенсивних ракетних залпів в Україні. "Праща Давида" поки не проходила таких масштабних випробувань, тому порівнювати їхню ефективність лише за заявленими характеристиками було б передчасно.

Фінська закупівля також потребувала погодження Сполучених Штатів, оскільки ізраїльська система містить американські технології. Це демонструє, наскільки складно європейським країнам повністю позбутися залежності від Вашингтона навіть за переходу на озброєння інших виробників.

Оборонні корпорації США можуть втратити прибутки

Питання надійності американських постачань загострилося після повідомлення Володимира Зеленського про затримку ракет для Patriot і NASAMS. Україна майже місяць очікувала на відповідний підпис очільника Пентагону Піта Хегсета, хоча ці боєприпаси необхідні для захисту від російських повітряних атак.

Криволап також звернув увагу на проблеми з передаванням окремих розвідувальних даних. Зокрема, Україна не завжди своєчасно отримувала від американських партнерів повідомлення про пуски російських балістичних ракет, однак мала інші джерела відповідної інформації.

Для держав, які планують власну оборону, подібні випадки стають приводом переглядати структуру закупівель. Якщо залежність від одного постачальника створює ризик раптового обмеження можливостей армії, покупці можуть поступово перенаправляти замовлення іншим виробникам.

За прогнозом Криволапа, така зміна пріоритетів безпосередньо позначиться на американському військово-промисловому комплексі.

Це буде суттєве падіння обсягів виробництва. І страждатимуть усі ці Lockheed Martin, Raytheon, Boeing та інші компанії, коли вони не зможуть продавати свою зброю. А вони є спонсорами як Демократичної, так і Республіканської партій,

– зазначив авіаційний експерт.

Великі оборонні корпорації мають значний політичний вплив у США та зацікавлені в стабільних міжнародних замовленнях. Якщо рішення адміністрації Дональда Трампа призведуть до скорочення майбутніх контрактів, представники галузі можуть посилити тиск на американських політиків.

Криволап припустив, що найбільше претензій у такому разі виникне до республіканців, оскільки нинішні рішення щодо обмежень і затримок допомоги Україні ухвалює адміністрація Трампа. Демократи ж можуть використати невдоволення виробників озброєння у політичній боротьбі.

Водночас оборонний ринок не змінюється за кілька тижнів. Чинні контракти продовжуватимуть виконуватися, а перехід на інші системи потребуватиме значних коштів, навчання персоналу та перебудови логістики.

Проте нові закупівлі вже можуть планувати з урахуванням досвіду України. Для американських компаній це означатиме конкуренцію не лише за характеристиками озброєння, а й за здатністю гарантувати покупцям його безперебійне використання незалежно від політичних рішень у Вашингтоні.

Криволап про затримки допомоги Україні: дивіться відео