Патрульні в Києві затримали озброєних мародерів

Ситуація в Києві залишається напруженою, тому правоохоронці продовжують стежити за ладом. Патрульні у столиці затримали мародерів зі зброєю.

Приблизно 10 чоловіків 2 березня увірвалися до автосалону столиці. Вони приїхали на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta.

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У затриманих знайшли зброю

Як повідомили у пресслужбі, інспектори виявили відповідні автомобілі, викликали підкріплення і продовжили спостерігати за рухом транспорту.

В результаті правоохоронці затримали на вулиці Ушакова 6 осіб, які перебували у Ford Explorer, ще 7 – в інших авто на Великій Окружній.

Під час перевірки поліцейські знайшли в осіб зброю. Зауваажимо, що затриманих передали слідчо-оперативній групі.



У Києві затримали мародерів / Фото пресслужби патрульної поліції Києва



В осіб виявили зброю / Фото пресслужби патрульної поліції Києва

Повний текст публікацїі:

Патрульні спільно з працівниками ГУНП гарячим слідом затримали мародерів. Сьогодні (2 березня – 24 канал) вдень патрульні отримали орієнтування про мародерство: приблизно 10 чоловіків, які приїхали на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta, увірвались до автосалону та забрали сейф, кавомашину та інші речі.

Відпрацьовуючи територію, о 16:00, один з екіпажів помітив автомобілі схожі за описом на вулиці Булаховського. Інспектори викликали підкріплення задля власної безпеки й продовжили спостереження та координування екіпажів по напрямках руху автомобілів.

Зрештою спецрота ГУНП, яка прибула на підмогу, затримала авто Ford Explorer та 6 осіб, які були у ньому на вулиці Ушакова. 7 громадян, які перебували в автомобілях Volkswagen Jetta та Toyota Prius, затримали екіпажі патрульної поліції на Великій Окружній.

Під час поверхневої перевірки в автомобілях виявили предмети, схожі на зброю. Затриманих передано слідчо-оперативній групі Святошинського району. Закликаємо усіх громадян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти на лінію 102. Тримаємося.

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