Патрульні вперше конфіскували на Рівненщині авто, водій якого їхав напідпитку

Рівненська патрульна поліція конфіскувала авто у водія, який здійснював рух напідпитку.

Про це повідомив начальник патрульної поліції області Сергій Мерчук.

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Раніше повідомлялось, що зранку голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль розпорядився, аби транспорт, яким керують водії під дією алкоголю чи наркотиків, конфіскували та передавали на потреби бійців та територіальної оборони.

Нагадаємо, що на Рівненщині повністю заборонили продаж алкоголю під час воєнного стану.

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