"Пацани на навчаннях": військові показали вбитих окупантів

Наші військові дають активну відсіч російським терористам, які нахабно вдерлися в Україну. Кількість загиблих серед окупантів стрімко зростає.

Українські бійці знищили ще одну одиницю ворожої техніки. Терористам вижити не вдалося.

Читайте також На Чернігівщині ЗСУ звільнили ще 2 населені пункти й стримали окупантів у просуванні в бік Києва

Пацани на навчання приїхали,

– зіронізував автор відео.

ЗСУ знищили броньований автомобіль "Тигр". "Кажуть, що у таких "Тиграх" керівництво їздить. Тож сподіваємося, що чергового півня не дочекаються вдома", – зазначили військові.

Дивіться відео з вбитими рашистами:

Зауважимо, станом на ранок 12 березня в Україні вбили понад 12 тисяч орків.

Це може вас зацікавити – розвідка прокоментувала втрати окупантів: відео