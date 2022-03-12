"Пацани на навчаннях": військові показали вбитих окупантів

12 березня 2022 , 20:02
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Джерело:

телеграм-канал "Останній блокпост"

Наші військові дають активну відсіч російським терористам, які нахабно вдерлися в Україну. Кількість загиблих серед окупантів стрімко зростає.

Українські бійці знищили ще одну одиницю ворожої техніки. Терористам вижити не вдалося.

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Пацани на навчання приїхали,
– зіронізував автор відео.

ЗСУ знищили броньований автомобіль "Тигр". "Кажуть, що у таких "Тиграх" керівництво їздить. Тож сподіваємося, що чергового півня не дочекаються вдома", – зазначили військові.

Дивіться відео з вбитими рашистами:

 

Зауважимо, станом на ранок 12 березня в Україні вбили понад 12 тисяч орків.

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Автор: Софія Мінджоса