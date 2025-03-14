Зеленський розповів, чи вплинула пауза в обміні розвідданими на ситуацію на фронті

Пауза в обміні розвідданими зі США безумовно вплинула на хід бойових дій, хоча тривала не довго. Президент Володимир Зеленський не розповів деталі щодо цього питання з міркувань безпеки.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. Сполучені Штати після зустрічі в Саудівській Аравії повністю відновили постачання зброї до України та обмін розвідданими.

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Україна вела війну без жодної допомоги від США

Очевидно, що пауза в обміні розвіданими та припинення надання військової допомоги негативно вплинули на Україну. Володимир Зеленський має цю інформацію. Але президент не вважає, що наслідки призупинення військової допомоги мають стати відомими для всіх.

Для чого нам зараз говорити одному, де саме ця пауза і на що конкретно вплинула? Я знаю на що. Це точно не допоможе нам, якщо інформація буде публічною,

– заявив Зеленський.

Президент України додав, що якщо всі, зокрема і вороги, знатимуть, як вплинула пауза в обміні розвідданими та зброєю, то їм стане зрозуміло, де Україна має слабкі місця та в чому має чи не має запасів.

Нагадаємо, обмін розвідданими з Україною відновили за наказом Дональда Трампа. Розвідка Сполучених Штатів підтвердила цю інформацію. Пауза у військовій допомозі для України тривала з 4 по 11 березня.

Уже 12 березня з Польщі відправили першу після призупинення збройну підтримку. Окрім озброєння, яке вже погоджене, США можуть відновити постачання Україні модернізованих далекобійних бомб GLSDB після вичерпання запасів ракет ATACMS. Ці бомби вже перебувають в Європі.