З дивним формулюванням: хто публічно підтримує Дурова і про що це свідчить

У Франції затримали Павла Дурова, засновника Telegram. Певні особи відреагували на цю подію досить дивно, вимагаючи незрозумілих речей від демократичної країни.

Російський опозиціонер вимагає для Дурова свободу, а відомий мільярдер змушує Еммануеля Макрона надати більше інформації про затримання. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що такі речі можуть вимагати лише справжні путіністи.

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Хто публічно підтримує Дурова і про що це свідчить

Політтехнолог розповів про дивну позицію російського опозиціонера Максима Каца, який закінчує випуск на своєму YouTube каналі словами "свобода Дурову". Це показує, що росіяни, які виїхали з Росії для того, щоб домагатись для цієї країни демократії та свободи, вимагають для Дурова не правосуддя, а свободу.

Вони вважають, що кримінальні питання повинні вирішуватись на мітингах, що Дурова заарештували на замовлення. Однак це в Росії арештують у такий спосіб людей, а в Франції арештують за законом. Дуров повинен постати перед судом, він має хорошого адвоката,

– наголосив Шейтельман.

Цьому свідчить реакція президента Франції Еммануеля Макрона, який чітко висловився, що Дуровим займаються правоохоронні органи, а не політики.

Крім російського опозиціонера, про затримання Дурова відкликнувся й Ілон Маск, який написав коментар під текстом Макрона. Мільярдер попросив президента Франції надати більше інформації про цю справу.

В мене є зустрічне питання до Маска, який виставив склад своїх акціонерів, тих, хто допоміг купити йому Twitter, лише зараз, тобто через 2 роки після покупки. Він це зробив через користувачів Twitter, які подали в суд і хочуть знати, хто ними керує,

– пояснив політтехнолог.