Павло Дуров заявив, що є біологічним батьком більш як 100 дітей.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі увечері 29 липня.

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Павло Дуров є біологічним батьком більш як 100 дітей

"Мені щойно сказали, що маю понад 100 біологічних дітей. Як це можливо для хлопця, який ніколи не був одружений і вважає за краще жити один?", – написав Дуров.

За його словами, 15 років тому один із його друзів розповів, що вони з дружиною не можуть мати дітей, і попросив Дурова стати донором сперми.

"Керівник клініки сказав мені, що "високоякісний донорський матеріал" у дефіциті і що мій громадянський обов'язок – здавати більше сперми, щоб анонімно допомагати іншим парам", – заявив Дуров.

Він додав, що до 2024 року його донорський матеріал допоміг більш ніж 100 парам із 12 країн стати батьками. Він зазначив, що багато років після того, як він перестав бути донором, як мінімум в одній клініці ЕКЗ, як і раніше, є його заморожені сперматозоїди.

Тепер я планую відкрити доступ до своєї ДНК, щоб моїм біологічним дітям було легко знайти один одного. Звісно, ​​є ризик, але я не шкодую, що був донором. Нестача здорової сперми стає все більш серйозною проблемою у всьому світі, і я пишаюся тим, що зробив свій внесок у її рішення,

– заявив Павло Дуров.