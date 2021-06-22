Павло Фукс відповів Данілову: я вийшов з громадянства Росії ще у 2017 році

Бізнесмен Павло Фукс заявив, що ніколи не виходив з українського громадянства, а процедуру виходу з громадянства Росії закінчив ще у 2017 році. Водночас він запевняє, що ніколи не припиняв допомагати рідному Харкову.

Бізнесмен запропонував поговорити про те, який він "російський громадянин".

Анексія Криму й агресія Росії на Донбасі стали поворотною точкою в житті багатьох людей. Зокрема моєму. Я народився й жив у Харкові. Довгий час провадив бізнес у Росії. У мене було громадянство Росії, але я ніколи не виходив з українського громадянства,

– заявив Павло Фукс.

Також він запевнив, що як меценат ніколи не припиняв допомагати рідному місту Харкову. Мовляв, вдалося реалізувати багато проєктів, якими він пишається.

"У 2015 році я отримав український паспорт сучасного зразка й почав процедуру виходу з громадянства Росії. Процедура тривала, закінчилася в 2017 році. Спеціально для секретаря РНБО Олексія Данілова публікую документ", – наголосив бізнесмен.

Крім того, він пригадав, що у 2018 році потрапив до переліку українських політиків і бізнесменів, проти яких Росія ввела санкції.

"Пропагандистські ЗМІ Росії час від часу пишуть про українця Фукса, а силовий апарат Росії заводить кримінальні справи за вигаданими приводами. Для мене це давно стало рутиною", – зазначив Павло Фукс.



Документи Павла Фукса про вихід з громадянства Росії / Телеграм бізнесмена



Документи Павла Фукса про вихід з громадянства Росії / Телеграм бізнесмена