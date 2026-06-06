Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня телеоператора 24 Каналу Павла Павлова

В Україні 6 червня відзначають День журналіста. З нагоди свята президент відзначив державними нагородами українських та закордонних медійників за вагомий внесок у розвиток інформаційної сфери. Серед нагороджених – телеоператор 24 Каналу Павло Петров.

Про це мовиться в офіційному указі №482/2026, опублікованому на сайті президента України.

До теми До Дня журналіста Зеленський нагородив орденом ведучу 24 Каналу Софію Трощук

Що відомо про відзначення Павлова?

Телеоператор 24 Каналу Павло Павлов, який працює у населених пунктах, що перебувають під російськими атаками, отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

"За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, високу професійну майстерність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Росії, багаторічну сумлінну працю постановляю нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня … Павлова Павла Михайловича – телеоператора 24 Каналу Приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс", – йдеться в тексті указу.

Хто ще з 24 Каналу отримав нагороду від Зеленського?

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук отримала орден княгині Ольги III ступеня. За словами Софії, новина стала для неї емоційним сюрпризом – про нагороду вона почула зранку від колеги й спочатку навіть не одразу усвідомила, що сталося.

Вона зазначила, що сприймає відзнаку як визнання не лише особистої роботи, а й праці всієї журналістської спільноти та аудиторії, для якої вона працює. Також додала, що планує й надалі посилено працювати для розширення кола небайдужих глядачів і читачів. Окремо вона згадала, що через війну втратила двох колег і друзів – оператора Юрка Олійника та відеодизайнера Василя Довбуша.