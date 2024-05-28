2 місяці пройшло, а виплат немає: Росія не компенсує підтоплене житло в Оренбурзькій області

Весняний паводок знищив чи пошкодив десятки тисяч будинків росіян у Оренбурзькій області. Російська влада пообіцяла компенсацію за втрачене помешкання, але виплачувати гроші не поспішає, а іноді навіть відмовляє своїм громадянам у допомозі.

Російська влада, яка зав'язла у кровопролитній війні в Україні, не може дати раду своїм громадянам. Російські ЗМІ повідомляють, що жителі Оренбурзької області вже два місяці чекають обіцяних виплат за знищене чи пошкоджене житло, але їх отримати виявилось не так вже й просто.

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Втратили будинок? Ваші проблеми

Майже через два місяці після затоплення багато хто з росіян все ще не може отримати виплати: за останніми даними "влади" регіону, відмови винесли за понад 187 тисячами заявок на компенсації з 574 тисяч поданих. Але навіть при отриманні всіх виплат власники зазнають матеріальних втрат, бо часто компенсації не повністю покривають вартість будинку чи ремонту.

Багато хто з тих, хто не може отримати компенсацію, щойно збудували будинок і вже робили внутрішнє оздоблення та планували невдовзі в'їжджати у нову оселю. У більшості подібних випадків російська влада відмовляє своїм громадянам у компенсації. Місцева влада пояснює відмови тим, що люди подавали заявку повторно, або ж взагалі не мають права на відшкодування.

Влада країни-агресора пропонує своїм громадянам одноразові виплати у розмірі 10 – 100 тисяч рублів за порушені умови життя, підтоплення чи втрату майна. Втім, у список росіяни можуть внести лише до 10 втрачених предметів.

До того ж, навіть якщо росіяни і мають право на компенсацію за житло, то одноразові компенсації чи фінансова допомога за втрату майна першої необхідності не покриють усі витрати. Для багатьох власників ці гроші не здатні покрити їх вкладення в капітальний ремонт чи втрачене житло.

"Багатії" з другим житлом не мають права на компенсацію

Ті ж громадяни "вєлікой і могучєй", у власності яких є друге житло, взагалі не мають права на компенсацію. Наприклад, якщо батьки купили дітям квартиру, то за знищений будинок компенсацію вони не отримають. Влада, за яку голосували росіяни, нарешті показала їм своє справжнє обличчя.

Росіяни, будинки яких знищив паводок, навіть зверталися до свого "лідера" Владіміра Путіна, щоб той дозволив виплачувати компенсації власникам другого житла. Той, все ж таки, дозволив. Але з невеличким уточненням. Власникам другого житла або власникам часток Путін доручив виплачувати компенсації, якщо площа другого житла не перевищує 18 квадратних метрів. Водночас виконати більшість доручень Путін вимагає вже до 1 червня — тобто на виконання наказу владі дали близько 10 днів.

До того ж, російські органи, відповідальні за виплати компенсацій, усіма можливими способами затягують процес. Паперова тяганина набула таких масштабів, що росіян із кожним візитом до держустанов ганяють за новими і новими довідками, відмовляючи у виплатах вже другий місяць.

Паводок у Росії: як все було