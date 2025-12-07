Де розташоване Печенізьке водосховище, по греблі якого вдарили росіяни: показуємо на карті

Росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Воно розташоване у селі Печеніги.

Де розташоване Печенізьке водосховище та що про нього відомо – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Відновити тепло складніше, ніж водопостачання чи світло: яка ситуація в Кременчуку зараз

Де розташоване Печенізьке водосховище?

Вдень 7 грудня Росія завдала ракетного удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Відомо, що рух по дорозі біля неї перекритий.

Де розташоване Печенізьке водосховище: дивіться на карті

Це велике штучне водосховище на річці Сіверський Донець у Харківській області, яке ввели в експлуатацію у 1963 році. Воно є основним джерелом господарсько-питного водопостачання Харкова – понад 70% води міста походить з нього.

Водосховище також регулює стік верхньої частини басейну Сіверського Дінця, підтримує його водність. Також його використовують для обводнення харківських річок, зрошення прилеглих сільгоспугідь. Корисна ємність Печенізького водосховища, рівна 341 мільйон метрів кубічних.

Що відомо про обстріл Печенізького водосховища?