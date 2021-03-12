Забути про допомогу Америки: Печій пояснив, чим санкції США загрожують Росії

На Заході остаточно усвідомили, що вести діалог з Кремлем – безглуздо. Саме тому в адміністрації Джо Байдена перейшли до введення санкцій, що грунтуються на законі, який почали використовувати ще у 1991 році.

Відповідний закон ухвалили для того, щоб стримувати терористів Сирії, Лівії, Іраку та Ірану. Про це у своєму блозі "Теорії змови" розповів журналіст та ведучий Олексій Печій.

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Наразі мовиться про останні санкції за отруєння і переслідування Олексія Навального, які США ввели виходячи з положень закону "Про контроль над хімічною та біологічною зброєю", пояснив Олексій Печій.

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За його словами, цей закон передбачає, що у випадку використання будь-якою країною подібної зброї, Америка тут же вводить санкції.

Перший удар – це заборона на експорт продукції подвійного призначення,

– зазначив Печій.

Особливості закону

Американським громадянам заборонили будь-які зв'язки з так званими інститутами та науковими центрами Росії, які так чи інакше пов'язані з розробкою хімічних речовин.

Але особливість цього закону в тому, як відзначив журналіст, що вдавшись до одного його положення, вже через 90 днів президент Джо Байден буде зобов'язаний ввести і такі, а це:

заборона на надання Росії будь-якої американської допомоги;

заборона на кредитування Росії не тільки США, але і її партнерами;

і що важливо – заборона на продаж Росії обладнання та технологій для видобутку нафти і газу.

"Простіше кажучи, запущений закон 1991 року вже в найближчій перспективі може відкинути Росію до того періоду СРСР, який ознаменувався його повним розвалом", – зауважив Печій.

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Він додав, що на Заході зрозуміли – коли владу в країні захопили злочинці, а номінальний президент нічого з цим зробити не може, набагато простіше просто відгородитися від цієї країни і дати їй повільно зникати в польоті.

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