Трильйони доларів на економіку США: Печій сказав, куди команда Байдена витрачає гроші

В Адміністрації Джо Байдена звинуватили Китай у нечесній ринкової боротьбі за допомогою державних дотацій для бізнесу. Водночас взяли подібну стратегію на озброєння і в себе вдома.

Америка нарощуватиме свій вплив і розвиватиме технології, щоб просто витіснити Китай як конкурента. Таку думку висловив у блозі "Теории заговора" Олексій Печій.

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За його словами, команда Байдена вже вкинула в економіку країни майже 2 трильйони доларів у вигляді допомоги всім громадянам і галузям, які постраждали від пандемії коронавірусу.

І це дало поштовх багатьом сферам бізнесу в Америці. Але це, схоже, тільки початок,

– зазначив Печій.

Він зауважив, що напередодні стало відомо про ще один економічний пакет від Байдена для стимулювання економіки – ще 4 трильйони доларів. Значну частину цих грошей витратять на модернізацію:

американського виробництва;

технологічної сфери – мережі 5G.

Ще один пакет допомоги, як розповів блогер, витратять на боротьбу зі зміною клімату. Тобто підтримуватимуть компанії, які поновлюють джерела енергії і, звичайно ж, електромобілі.

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"Але найбільший економічний пакет – 1 трильйон доларів – піде на безпрецедентний розвиток американської інфраструктури. Таке собі Велике будівництво по-американськи", – зауважив Печій.

Він додав, що це буде не просто ремонт доріг, а створення інфраструктури, яка допоможе бізнесу, навіть з найвіддаленіших куточків країни, швидко доставляти товари для експорту.