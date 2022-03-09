Пекар із Франції через мінне поле йшов до окупованої Василівки, щоб урятувати дівчину

У розпал війни, яку розв'язала Росія проти України, до нас приїхав чоловік із Франції – пекар. Та не просто так, а щоб урятувати дівчину, з якою познайомився в інтернеті.

Неймовірну історію про романтику та війну розповіли у телеграмі "Волонтерський Центр "Паляниця" Запоріжжя". О, а ще тепер у Запоріжжі будуть справжні французькі круасани, адже пекар поділився з колегами своїми рецептами.

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До дівчини в Україну – з Франції та через мінне поле

Отже, історія така: у Запоріжжі з'явилися справжні французькі круасани від майстер-шефа з Провансу – Марку. Як це сталося?

"Поліцейські привезли до мене на ночівлю гостя, француза Марку. Він листувався з дівчиною з Василівки. І чотири дні тому поїхав її рятувати та спробувати забрати її з собою до Франції", – розповів Василь Бушаров.

Пройшов польський кордон. Приїхав до Запоріжжя. Дістався майже Василівки і – пішов. Полем. Як потім виявилося, мінним,

– додав він.

"Він перетнув мінне поле, а на виході його впіймали українські вояки. Пом'яли йому боки та почали дізнаватися, хто він такий. Пробили по всіх базах і зрозуміли, що він – невинний закоханий", – так описав ситуацію Бушаров.

"Ми обіймали хлопця, він плакав, намагалися його заспокоїти. Нагодували. Розпитали. Подзвонили панночки з Василівки", – додав запоріжанин.

Виїжджати до нього вона не збиралася. Просто трохи динамила хлопця. А він ішов до неї мінним полем. Прямо по розтяжках. І дивом лишився живий. Ось таке кохання,

– підсумував оповідач.

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