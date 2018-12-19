Пекельна служба, або Подолати бюрократію легко

А ви знаєте скільки в Україні держслужбовців? 300 тисяч! Тобто на 170 українців припадає 1 службовець. Більшість з них – бюрократи, мета яких – ускладнити життя простому українцю. Ускладнити всюди, де тільки можливо.

Теоретично, без бюрократів обійтися неможливо, вони необхідні для забезпечення функціонування держави та взаємодії її з громадянами. Бюрократ – це не матюк, бюрократ – це представник держави, помічник, який обслуговує громадян. Утім, в українських реаліях бюрократ – це цар і бог, якого "кляті громадяни" постійно відволікають від важливих справ, на кшталт, чаювання чи пліток про колег.

Було б добре, якби найгіршим проявом бюрократії в українському суспільстві був режим роботи паспортисток, потрапити до яких можна дві години до обіду у вівторок, і дві години після обіду у четвер – решта часу в них або санітарний день, або переоблік, або міфологічна робота з архівом.

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На жаль, вітчизняний бюрократ – це вже ціла каста, яка поколіннями сидить на своїх посадах, отримує мізерну зарплатню, але її при цьому все влаштовує. Адже не за зарплатню вони живуть. Вітчизняні чиновники заробляють собі гроші всіма бюрократичними процедурами, що їх використовують для штучного затягування вирішення питань. Тобто, де-юре, вони мають ті питання вирішувати – це їх робота, але де-факто, вони роблять усе можливе, щоб зволікати. Навіть мету свою не приховують, щоби отримати від громадянина хабар. Українець мусить платити, якщо не хоче, щоб його безкінечно відфутболювали з кабінету в кабінет, з черги в чергу. І не має значення, яке саме питання: вклеїти світлину в паспорт чи оформити землю – абсолютно все штучно затягується, а процедура є максимально неефективною – все заради того, щоби "підмазалм", прискорили й стимулювали чиновника хабарем.

І найцікавіше, що подолати це – дуже легко, потрібна лише політична воля. Адже є приклади успішних реформ. Наприклад, у Грузії – прозорі офіси та єдине вікно, де за 15 хвилин можна переоформити водійське посвідчення, продати квартиру та заснувати власну фірму. А є ще неймовірний приклад так званого електронного уряду в Естонії, де абсолютно вся взаємодія громадянина з державними органами відбувається онлайн: сплата податків, голосування на виборах і навіть заснування власного бізнесу – це можна зробити, не відходячи від комп'ютера за лічені хвилин! То ж як, виявляється, всіх держчиновників можна замінити звичайним комп'ютером. При цьому держава не тільки зекономить на зарплаті дармоїдів-бюрократів, але й викорінить черги та корупцію.

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Але ми навіть повторити не спромоглися. Точніше десь-щось спробували, але системного прогресу так і не відбулося. У нас за декілька хвилин можна оформити біометричний закордонний паспорт, але надзвичайно складно оновити внутрішній паспорт – треба пройти славнозвісні 9 кіл бюрократичного пекла.

Особисто я так і не спромігся це зробити, бо оновити паспорт чомусь можна лише за місцем прописки й жодної заздалегідь зрозумілої процедури ніде дізнатися не можна. Можна лише спитати у паспортистки, до якої й так шалена черга, але у відповідь почуєш "гавкіт", що все написано на стенді, який висить в коридорі. Та на тому стенді сам чорт ногу зломить...

Не можу ніяк потрапити до Нацполіції, щоб замінити своє старе водійське посвідчення. Приїжджаю у Києві на вулицю Народного Ополчення, 9 – там і припаркуватися ніде, й електронні черги шалені, й режим роботи у копів такий, як і в мене. Тому для оформлення нового внутрішнього паспорта й водійського посвідчення мені доведеться брати відпустку. А, погодьтеся, це зовсім ненормально, що у свою відпустку замість того, щоби відпочивати, маю бігати до вітчизняних бюрократів…

До речі, свій ФОП я закривав без хабарів – лише два роки жахів!

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