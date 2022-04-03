Пекло XXI століття, – Подоляк про звірства окупантів на Київщині

Російські окупанти безжально і цинічно повбивали мирне населення у Київській області. На звірячі злочини загарбників обов'язково має відреагувати міжнародна спільнота.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що міжнародні партнери мають зупинити подальші вбивства мирних людей.

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Для цього потрібні два кроки

За його словами, варто посилювати санкції проти окупантів. Зокрема, закрити міжнародні порти для російських кораблів та ввести ембарго на імпорт енергоносіїв з Росії. Це допоможе зупинити вбивства, адже Кремль не матиме достатніх ресурсів, щоб вести війну.

Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз! – написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у частині Київської області, де раніше перебували окупанти, було справжнє пекло. Вони просто криваво вбивали цивільних, у яких не було зброї. Людей знаходили просто посеред дороги зі зв’язаними руками. На це боляче дивитися.