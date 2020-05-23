Пенсіонерам віком від 75 років щомісяця планують платити надбавки: сума
В Україні є понад мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Їм у Мінсоцполітики хочуть щомісяця платити надбавки до пенсії у розмірі приблизно 500 гривень.
Доплати до пенсій
У відомстві розробили нові соціальні ініціативи для пенсіонерів, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.
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Для більше, ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій,
– зазначила Лазебна.
За її словами, сума додаткових виплат становитиме приблизно 500 гривень.
Лазебна додала, що дату індексації пенсій потрібно визначити в законодавстві. Це дозволить уникнути спекуляцій щодо цього питання.
Поточний дефіцит Пенсійного фонду
Очільниця міністерства також повідомила, що поточний рівень дефіциту Пенсійного фонду – 34 мільярди гривень. На початку року він становив 23 мільярди гривень.
Як змінився розмір пенсій з 1 травня 2020
- Уряд у травні здійснює індексацію пенсій та встановлює доплату для окремих категорій пенсіонерів.
- Пенсія зростає на 11%, що у середньому збільшує виплати на 260 гривень.