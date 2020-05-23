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Пенсіонерам віком від 75 років щомісяця планують платити надбавки: сума

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Надбавки пенсіонерам старшим 75 років: скільки платитимуть
Пенсіонерам віком від 75 років щомісяця планують платити надбавки / wz.lviv.ua

В Україні є понад мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Їм у Мінсоцполітики хочуть щомісяця платити надбавки до пенсії у розмірі приблизно 500 гривень.

Доплати до пенсій

У відомстві розробили нові соціальні ініціативи для пенсіонерів, повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Для більше, ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій,
– зазначила Лазебна.

За її словами, сума додаткових виплат становитиме приблизно 500 гривень.

Лазебна додала, що дату індексації пенсій потрібно визначити в законодавстві. Це дозволить уникнути спекуляцій щодо цього питання.

Поточний дефіцит Пенсійного фонду

Очільниця міністерства також повідомила, що поточний рівень дефіциту Пенсійного фонду – 34 мільярди гривень. На початку року він становив 23 мільярди гривень.

Як змінився розмір пенсій з 1 травня 2020

  • Уряд у травні здійснює індексацію пенсій та встановлює доплату для окремих категорій пенсіонерів.
  • Пенсія зростає на 11%, що у середньому збільшує виплати на 260 гривень.

Пенсії

Хто і яку пенсію отримує в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Пенсійний фонд України Гроші Пенсія Міністерство соціальної політики Марина Лазебна Новини України
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