Пенсіонери з окупованих територій не отримали 900 мільярдів гривень з 2014 року, – Лазебна

З 2014 року Україна не має змоги виплачувати пенсії жителям Донецької та Луганської областей через окупацію українських територій Росією. З того часу пенсіонери не отримали щонайменше 900 мільярдів гривень пенсій.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Вона зазначила, що цю суму рахували за період з серпня 2014 року по жовтень 2020 року.

До теми Для виходу на пенсію в 60 потрібно буде 35 років стажу, – Лазебна

"Розрахункова сума пенсійних виплат за цей період складає майже 900 мільярдів. Це ті гроші, які, якби нічого не сталося, ми виплачували б людям пенсії", – сказала вона.

За словами Лазебної, Україна не може виплачувати пенсії жителям ОРДЛО, адже нічого тепер не знає про них.

Чи ті люди живі, де вони, хто вони,

– наголосила міністерка.

Є і втрати надходжень, – Лазебна

Міністерка зауважила, що окрім цих 900 мільярдів є й інша цифра – втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації.

"Також за період з серпня 2014 року по травень 2021 року – це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні", – запевнила Лазебна.