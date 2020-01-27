Пенсіонерка з Харкова вивозила кортик до Росії в халаті

80-річня жінка загорнула зброю в халат і намагалась вивезти до Росії.

У сумці однієї з пасажирок "Харків-Бєлгород" виявили незадекларований кортик "Булат 1986", загорнутий у халат. Про це повідомляє пресслужба Слобожанської митниці.

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На холодну зброю спрацював рентгенівський транспортний прилад. Пенсіонерка хотіла провезти його в Росію в сумці.

Митники склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Пенсіонерці загрожує штраф у розмірі повної вартості товарів з їх конфіскацією.