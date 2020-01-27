13:17
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020

      Пенсіонерка з Харкова вивозила кортик до Росії в халаті

      1227 Читать новость на русском
      Пенсіонерка намагалась вивезти холодну зброю в халаті / facebook.com

      80-річня жінка загорнула зброю в халат і намагалась вивезти до Росії.

      У сумці однієї з пасажирок "Харків-Бєлгород" виявили незадекларований кортик "Булат 1986", загорнутий у халат. Про це повідомляє пресслужба Слобожанської митниці.

      Читайте також: У "Борисполі" забули сумки зі 113 iPhone: вартість багажу сягає майже 2 мільйони – фото

      На холодну зброю спрацював рентгенівський транспортний прилад. Пенсіонерка хотіла провезти його в Росію в сумці.

      Митники склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Пенсіонерці загрожує штраф у розмірі повної вартості товарів з їх конфіскацією.

      Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами
      сьогодні
      9609
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Державна митна служба Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:07 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 1265
      сьогодні , 12:00 Две бомбы для Зеленского
      Блоги 991
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      8800
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1246
      сьогодні , 09:20 Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні
      Юлія Поскробок 643
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук