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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрій Бутусов

      Пенсионеры и российские телеканалы, или Почему результаты выборов на Донбассе закономерны

      1488
      Оппозиционной агитации нашли применение
      Оппозиционной агитации нашли применение / Фото автора

      Высоким результатам пропутинской партии на юго-востоке не стоит удивляться. Украина крайне слабо присутствует в политической жизни Донбасса.

      Неделю назад я был в Марьинке, и наблюдал, как там ведется избирательная кампания. Почти все биг-борды – представители "Оппозиционной платформы" и "Оппоблока". Редкие вкрапления биг-бордов с Забродским от ЕС...

      Важно: Россия ставит на Медведчука, или Что делать с Крымом и Донбассом?

      В самой Марьинке на центральной площади активно работали агитаторы от "Оппоплатформы" и "Оппоблока". Всем раздавали пакеты агитаторов – сразу по два блокнота, ручка, православный календарь, какие-то листовки – люди бедные, расхватывают на "ура". Агитаторов группа, взрослые люди, общаются. В доме культуры выступала Королевская...

      Из других партий видел только палатку ЕС – причем она стояла в сторонке, чтобы никому не мешать, работают агитаторами очень молодые люди, даже фотографироваться бояться, не то, что что-то объяснить. Но агитаторов других партий нет вообще, с людьми никто не общается, не пытается что-то разъяснить.

      Да, наверное, трудно в чем-то убеждать пенсионеров, которые тут составляют большинство. Но если не делать даже попыток, то о каком самосознании тогда говорить?

      По телевизору здесь лучше всего идут российские каналы из Москвы и Донецка.

      Настоящими агитаторами в Марьинке за Украину являются воины 24-й механизированной бригады. Они обеспечивают порядок, почти полное отсутствие происшествий, доходы в местный бюджет, обеспечивают авторитет государства. А российскую и оппозиционную агитацию применяют сугубо в хозяйственных нуждах.

      Читайте также: Демонстративная антимедведчуковская акция от Кабмина

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Новини Донецька Війна на Донбасі Публікації Опозиційний блок
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