Пенсионеры и российские телеканалы, или Почему результаты выборов на Донбассе закономерны

Высоким результатам пропутинской партии на юго-востоке не стоит удивляться. Украина крайне слабо присутствует в политической жизни Донбасса.

Неделю назад я был в Марьинке, и наблюдал, как там ведется избирательная кампания. Почти все биг-борды – представители "Оппозиционной платформы" и "Оппоблока". Редкие вкрапления биг-бордов с Забродским от ЕС...

Важно: Россия ставит на Медведчука, или Что делать с Крымом и Донбассом?

В самой Марьинке на центральной площади активно работали агитаторы от "Оппоплатформы" и "Оппоблока". Всем раздавали пакеты агитаторов – сразу по два блокнота, ручка, православный календарь, какие-то листовки – люди бедные, расхватывают на "ура". Агитаторов группа, взрослые люди, общаются. В доме культуры выступала Королевская...

Из других партий видел только палатку ЕС – причем она стояла в сторонке, чтобы никому не мешать, работают агитаторами очень молодые люди, даже фотографироваться бояться, не то, что что-то объяснить. Но агитаторов других партий нет вообще, с людьми никто не общается, не пытается что-то разъяснить.

Да, наверное, трудно в чем-то убеждать пенсионеров, которые тут составляют большинство. Но если не делать даже попыток, то о каком самосознании тогда говорить?

По телевизору здесь лучше всего идут российские каналы из Москвы и Донецка.

Настоящими агитаторами в Марьинке за Украину являются воины 24-й механизированной бригады. Они обеспечивают порядок, почти полное отсутствие происшествий, доходы в местный бюджет, обеспечивают авторитет государства. А российскую и оппозиционную агитацию применяют сугубо в хозяйственных нуждах.

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