Коли військовим можна розраховувати на пенсію з інвалідності: пояснення Пенсійного фонду

Українські військовослужбовці можуть оформити пенсію по інвалідності. Скільки грошей вони отримуватимуть залежить від групи.

Коли військовим можна розраховувати на пенсію з інвалідності

Для того, щоб оформити пенсію по інвалідності, треба подати відповідні документи. Водночас у Пенсійному фонді пояснили, коли військові можуть розраховувати на таку пенсію.

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Пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається у разі настання інвалідності в період проходження служби, не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Зазначається, що розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

– 100 % сум грошового забезпечення; II група – 80 % сум грошового забезпечення;

– 80 % сум грошового забезпечення; III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Які документи потрібно для оформлення пенсії

Пенсію по інвалідності для військових можуть призначити попри те, коли ця інвалідність настала. Сума залежить від групи. Для того, щоб оформити пенсію по інвалідності, треба подати відповідні документи, й мати певний стаж роботи.

Перелік:

письмову заяву про призначення пенсії

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей). Якщо є ID-паспорт, то потрібна ще довідка про реєстрацію місця проживання, яку видають разом з паспортом.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

трудову книжку або інші документи, які підтверджують стаж та відомість про заробітну плату

документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад: довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)

фотографію, щоб оформити пенсійне посвідчення.



Як оформити пенсію по інвалідності / Фото Пенсійного фонду

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