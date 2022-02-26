Пенсії українцям під час воєнного стану виплатили вчасно

В умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі. Українцям виплатили всі пенсії.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, що пенсії, які виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіку фінансування.

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Також Пенсійний фонд перерахував в повному обсязі кошти на виплату пенсій, які за місцем фактичного проживання одержувачів здійснюють працівники Укрпошти. Але період такої доставки подовжили до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош. Тож ті, українці, хто ще не отримав пенсію, отримають її протягом наступних днів.

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Текст публікації МВС України:

Пенсійний фонд забезпечує вчасну виплату пенсій під час воєнного стану. Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що в умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі.

Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіку фінансування.

Також Пенсійний фонд перерахував в повному обсязі кошти на виплату пенсій, виплату і доставку яких за місцем фактичного проживання одержувачів здійснює Акціонерне товариство "Укрпошта". При цьому, період такої доставки подовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош.