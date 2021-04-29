Пенсійних накопичень наразі не буде: уряд відправив законопроєкт на доопрацювання

У Верховній Раді розглянули законопроєкт про запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Однак його повторно відправили на доопрацювання.

Рішення ухвалили 311 нардепів на засіданні, яке відбулось у четвер, 29 квітня 2021 року. Законопроєкт розробило Міністерство соціальної політики.

До теми В уряді презентували законопроєкти щодо пенсійних накопичень: що зміниться

Що передбачає законопроєкт

Проєкт передбачає впровадження другого рівня пенсійної системи. Обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення мали б брати усі категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку.

Де зберігатимуться гроші? Частина обов'язкових внесків до пенсійної системи мала б зберігатись у Накопичувальному фонді й обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти мали б інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу.

Також мовилось про та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків у розмірі 2% від заробітної плати працівників, а працівники – 1% від свого доходу. Водночас працівники могли б добровільно збільшувати розмір свого внеску.

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Що змінив би законопроєкт

Законопроєкт мав розширити охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшити гендерний розрив у розмірі пенсій. Також документом передбачали включення до числа учасників системи людей, які:

доглядають непрацездатних родичів;

є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу;

патронатними вихователями.

Документ мав визначити основним видом виплат у системі накопичень довічну виплату у розмірі щонайменше одного прожиткового мінімуму. Людина могла б забрати свої накопичення одноразово, незалежно від віку.