Звільнили, але не пішли: прокурори після пенсійного скандалу повернулися на посади

П'ятеро керівників обласних прокуратур, звільнених у жовтні 2024 року через пенсійний скандал, повернулися на роботу в тих самих структурах, лише змінивши посади. Окрім них, на нову посаду перейшов і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора. Хоча офіційно було заявлено про їхнє звільнення, насправді вони лише тимчасово поступилися своїми керівними кріслами.

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Як прокурори призначали собі пенсії

Скандал вибухнув після того, як стало відомо, що керівники прокуратур через суд призначали собі пенсії, збільшуючи стаж або використовуючи довідки про інвалідність, отримані в медико-соціальних експертних комісіях. У результаті вони отримували значно вищі виплати, ніж передбачено законом.

Згодом з'ясувалося, що єдиним, хто справді втратив посаду після розголосу, був генпрокурор Андрій Костін – і це попри те, що він особисто пенсію не отримував. Його звільнення пояснили тим, що він "не помітив" схему з махінаціями. А ось прокурори-пенсіонери просто змінили кабінети.

Нові посади – ті ж обличчя

Офіс генерального прокурора заявляв, що прокурори написали заяви про звільнення. Йшлося про керівників прокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської та Черкаської областей, а також про керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Однак розслідування показало, що всі вони залишилися в системі.

Хмельницька область

Андрій Олійник, який "звільнився" у жовтні 2024-го, фактично був переведений на посаду прокурора відділу. І лише наприкінці січня 2025-го він пішов у відставку вже з нової посади. Його зарплата в січні склала 922 904 гривень, а у лютому – ще 710 182 гривень. У 2024 році він отримав пенсію в розмірі 266 967 гривень.

Харківська область

Олександр Фільчаков, колишній керівник обласної прокуратури, отримував щомісячну пенсію в 68,5 тисяч гривень – це втричі більше за встановлений державою максимум. Після скандального "звільнення" він отримав нову посаду – заступника начальника третього відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР.

Тернопільська область

Андрій Миколайчук, начебто звільнений у жовтні 2024-го, у січні 2025-го задекларував зарплату 159,4 тисячі гривень уже на посаді прокурора обласної прокуратури. У 2023 році його середня пенсія становила 27,2 тисячі гривень, а зарплата – 149 тисячі гривень.

Південний регіон

Андрій Глумаков, колишній керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, який отримував 70,2 тисячі гривень пенсії на місяць, тепер працює прокурором відділу. У жовтні 2024-го він задекларував зарплату в 272,5 тисячі гривень.

Щодо Андрія Рудницького (Рівненська область), Сергія Спільника (Запорізька область) та Катерини Шевцової (Черкаська область), їхні декларації після "звільнення" відсутні. Однак, за неофіційною інформацією, всі вони продовжують працювати в структурі прокуратури на інших посадах.

"Звільнення" як формальність

Попри гучні заяви про боротьбу з корупцією та кадрові чистки, звільнені прокурори фактично залишилися на своїх місцях. Єдиним наслідком скандалу стало звільнення генпрокурора Костіна, хоча саме він не брав участі у схемі.

Прокурори ж продовжують отримувати і високі пенсії, і солідні зарплати, просто змінивши посади.