Україна вже досягла рівня оборони, щоб тримати росіян у глухому куті, – Пентагон

Україна проробила великий шлях укріплення армії та значно підвищила свій рівень обороноздатності. Цього вже достатньо, щоб тримати росіян у глухому куті.

Про це сказав один із вищих посадовців Міністерства оборони США. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на трансляцію брифінгу в Пентагоні за 28 липня. Попри те, що рівень оснащення армії значно виріс, військова допомога продовжує надходити. А наразі вже навіть обидві партії Конгресу підтримують надання Україні далекобійних ракет HIMARS.

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Як пояснюють рівень оборони України

Посадовець Міноборони США відштовхувався у своїх висновках від даних, частина з яких не є публічними. Зокрема, згадав, що ЗСУ мають "не великі, а гігантські успіхи" навколо окупованого Херсону.

Україна зараз дійшла до певної точки й створила такий рівень оборони, який дійсно тримає росіян у глухому куті. Ймовірно, для цього є багато причин,

– сказав представник Пентагону.

Він пояснив, що у війні відіграє велику роль моральний стан і кількість втрат. Окрім цього, розвинулися навички українських військових. "Українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російського командування та управління та знищенні великої кількості російського матеріалу", – підсумував посадовець.

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