Пентагон підтвердив загибель американців під час вибуху в аеропорті Кабула

Внаслідок вибуху в аеропорту Кабула загинули американці. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони країни. Там уточнили, що трагедія сталася біля одного із входів у термінал летовища.

Водночас речник Пентагону Джон Кірбі також підтвердив, що стався щонайменше ще один вибух. Він прогримів поблизу готелю Baron, недалеко терміналу.

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Втім, точної кількості жертв в американського відомстві наразі не назвали. Натомість заявили, що серед загиблих є американці та цивільне населення. Детальнішу інформацію Кірбі пообіцяв оприлюднити згодом

За інформацією Politico, вибух стався біля входу, через який американці направлялися до евакуаційних літаків. Там зазначили, що другий вибух прогримів за 300 метрів від місця першого.

Повний текст публікації Джона Кірбі у твітері українською:

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля Abbey Gate (один із входів у термінал – 24 канал) став результатом складної атаки, яка призвела до низки жертв США та цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один інший вибух біля готелю Baron, недалеко від Abbey Gate. Ми будемо оновлювати інформацію."

Що відбувається в аеропорту Кабула

У четвер, 26 серпня, біля аеропорту Кабула прогриміло 2 потужних вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше 10 людей загинули. У хірургічному центрі міста повідомили, що до них вже доставили 60 поранених.

Видання Politico, посилаючись на джерела у Білому домі, написало, що перший вибух скоїв смертник, який належав до терористичної організації "Ісламська держава".

В ефірі американського телеканалу Sky News показали відео, на якому видно, які біля аеропорту імені Хаміда Карзая в Афганістані підіймається дим від вибухів. Крім цього, чути й звуки, що схожі на постріли.