Пентагон провів успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї, – Reuters

Пентагон заявив про проведення успішних випробувань з гіперзвуковою зброєю. Це має допомогти створити новий клас зброї.

Випробування відбулися у штаті Вірджинія, у національній лабораторії Sandia.

Важливо Росіяни використовували гіперзвукову зброю в Україні майже безрезультатно, – Пентагон

Під час випробування оцінювали роботу гіперзвукового та навігаційного обладнання, а також сучасних матеріалів, які можуть витримувати нагрівання подібні на те, яке утворюється у гіперзвуковому середовищі.

Як це працює

Під час випробувань гіперзвукові складові запускали у верхні шари атмосфери на швидкості, яка в 5 разів перевищує швидкість звуку, або приблизно 6200 кілометрів на годину.

Сполучені Штати значно прискорили темпи створення гіперзвукової зброї – наступного покоління зброї, яка позбавляє ворога часу реакції та традиційних механізмів ураження.

Щоб прискорити розробку, Пентагон запустив ці прототипи, використовуючи ракету-зонд. Вона менша за розміром, а отже – більш доступна.

США розкрили дальність польоту гіперзвукової зброї

Ще у 2021 році у США з'явилася нова система запуску гіперзвукових високоточних ракет. Вони зможуть вражати ціль на величезній відстані. Смертоносна новинка отримала назву Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Одну батарею прототипів ракет армія США планує взяти на озброєння у 2023 році. Він зможе вражати цілі за тисячі кілометрів. Швидкість польоту ракети складе близько 6 120 кілометра на годину

Що таке гіперзвукова зброя Це ракетна зброя, здатна здійснювати політ в атмосфері з гіперзвуковою швидкістю 6000 кілометрів на годину і маневрувати з використанням аеродинамічних сил. Ще одна важлива перевага гіперзвуку – він істотно зменшує час ухвалення рішення для удару у відповідь. В умовах, коли все стратегічне командування замикається на главі держави, можливості ефективної відповіді значно знижуються.

Іран може передати Росії балістичні ракети

Крім дронів-камікадзе, Росія, як стверджують ЗМІ, домовилася з Іраном і про купівлю в нього ракет середньої дальності. Вони становлять навіть більшу загрозу, ніж надокучливі дрони.

Як розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков, лише за 313 секунд ракета типу "Скад" долає відстань у 300 кілометрів. Відтак саме такий час буде для того, щоб сховатися, від початку повітряної тривоги до моменту прильоту. Загалом це лише трішки більше ніж 5 хвилин.

Фахівець відзначає, що швидкість таких ракет може бути не єдиною морокою для України. А ще й те, що їх доволі складно перехопити. Він порівняв з крилатими ракетами, які значно важче відстежити.

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