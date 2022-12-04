Глава Пентагону звинуватив Росію у навмисній жорстокості у війні проти України

Російські загарбники навмисно жорстоко цілять у мирних українців та цивільну інфраструктуру України. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що з навмисною жорстокістю Росія ставить цивільних осіб і цивільні цілі під приціл своїх гармат.

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Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призводять до загибелі дітей, руйнувань шкіл і лікарень,

– наголосив Остін.

США обіцяють й надалі підтримувати Україну

Ллойд Остін наголосив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Водночас Пентагон також занепокоєний ескалацією конфлікту в російсько-українській війні та напруги між США та Росією.

Ми не дозволимо втягнути себе у війну Путіна,

– сказав він.

Міністр оборони США заявив, що сусідні до Росії держави дивляться на російську імперську агресію з постійною тривогою, а агресія РФ дала можливість усьому світу побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Російська агресія є причиною розширення НАТО

Глава Пентагону наголосив, що Росію не провокували, не погрожували та на неї не нападали. За його словами, "одна людина обрала війну, яка є наслідком розширення НАТО – вона є причиною розширення НАТО".

"Через тугу кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни", – зазначив Остін.

Остін нагадав, що Росія, бувши членом Ради Безпеки ООН "веде війну, аби знищити демократію для більш як 43 мільйонів людей з навмисною жорстокістю". Путінська війна дала кожному на землі уявлення про світ тиранії та безладу, додав він.