Напередодні презентації Apple 24 Канал вирішив згадати, яким було життя легендарного Стіва Джобса та чому його шлях вартий захоплення.

Як Стів Джобс провів дитинство та зацікавився технологіями?

Стівен Пол Джобс народився 24 лютого 1955 року в Сан-Франциско. Його біологічні батьки віддали хлопчика на усиновлення, і Стів виріс у родині Пола та Клари Джобсів. Дитинство він провів у Каліфорнії, неподалік майбутньої технологічної столиці США – Кремнієвої долини.

Саме там Джобс ще в юності зацікавився електронікою та комп'ютерами. Після школи він вступив до Reed College в Орегоні. Однак провчився там лише один семестр і вирішив залишити університет. Пізніше Джобс розповідав, що після відрахування продовжував відвідувати окремі заняття, які йому були цікаві. Серед них були курси каліграфії.

На перший погляд, вони не мали жодного стосунку до майбутньої кар'єри програміста чи підприємця. Але саме ці знання згодом вплинули на його ставлення до дизайну та типографіки в комп'ютерах.

Як з'явилася компанія Apple Computer?

У 1970-х роках Джобс зблизився зі Стівом Возняком – талановитим інженером, який захоплювався електронікою. Разом вони працювали над створенням комп'ютерів. У 1976 році Джобс, Возняк і Рональд Вейн заснували компанію Apple Computer.

Перший комп'ютер Apple I був фактично платою, яку користувач мав доповнити власними компонентами. Проте Джобс побачив у ньому значно більший потенціал. Його ідея була простою, але революційною: комп'ютер має бути не лише потужним, а й зрозумілим та привабливим для звичайної людини. Саме цей підхід допоміг Apple швидко привернути увагу ринку.



Як виглядав перший комп'ютер Apple / Фото Apple

Великий успіх і несподіваний провал У 1984 році Apple представила Macintosh. Комп'ютер вирізнявся графічним інтерфейсом і орієнтацією на простоту використання. Джобс став одним із найвідоміших облич компанії. Його презентації поступово перетворилися на справжні технологічні шоу.

Але успіх не захистив його від внутрішніх конфліктів. Через суперечки щодо управління компанією у 1985 році Джобс залишив Apple – компанію, яку допоміг створити. Для підприємця це був величезний удар. Проте саме цей момент став одним із найважливіших поворотів у його житті.

Що Джобс робив після відходу з Apple?

Після звільнення з Apple Стів Джобс заснував компанію NeXT, а також придбав контрольний пакет Pixar. Студія згодом стала одним із лідерів комп'ютерної анімації, а у 1995 році випустила "Історію іграшок" – перший повнометражний комп'ютерно-анімаційний фільм. Цей досвід допоміг Джобсу ще краще зрозуміти важливість поєднання технологій, дизайну та креативу.



Стів Джобс у молоді роки / Фото Fox News

Як Джобс повернувся до Apple?

У 1996 році Apple придбала NeXT, і Джобс повернувся до компанії. Під його керівництвом Apple почала випускати продукти, які поєднували:

простоту,

дизайн,

технологічність.

Серед них:

iMac,

iPod,

iPhone,

iPad.

Представлений у 2007 році iPhone став одним із головних продуктів Apple та суттєво змінив ринок смартфонів.

У чому полягав секрет успіху Джобса?

Головною силою Джобса було вміння бачити, яким має бути продукт і як ним користуватиметься людина. Він приділяв особливу увагу дизайну, деталям і простоті. Його кар'єра також доводить, що навіть серйозна невдача не обов'язково означає кінець шляху.

Який урок залишив після себе Стів Джобс?

Історія Джобса показує: помилки, невдачі та несподівані повороти можуть стати частиною шляху до успіху. Головне – не боятися змінювати напрямок і створювати те, чого раніше не існувало.

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року у віці 56 років, залишивши після себе не лише успішну компанію, а й цілу філософію створення продуктів.